"Bolsonaro na cadeia!" ou "injusta": brasileiros reagem à condenação

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro rezam com bandeiras do Brasil e dos EUA perto de sua casa em Brasília, em 11 de setembro de 2025. O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por conspiração golpista, ao final de um julgamento histórico que dividiu o País e provocou a fúria dos EUA / Crédito: Pablo Porciúncula / AFP

Sentados em frente a um telão em um bar de Brasília, frequentadores de esquerda gritam de alegria e aplaudem, nessa quinta-feira, 11, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Já perto da casa de Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar na capital, dezenas de apoiadores se reúnem para uma "vigília de oração".

Em frente a um caminhão com alto-falantes, a maioria agita bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. "Mantemos a fé, acreditando que ainda vai mudar esse quadro (...) Foi contado um cenário de tudo aquilo que foi armado. Continuamos aguardando com fé e sabemos que Deus vai fazer alguma coisa", diz à AFP Rita dos Passos, de 59 anos. "Presidente Bolsonaro, nós te amamos!", lança minutos depois diante de um microfone.

"Este é o dia da injustiça. Poderíamos desanimar, mas o Senhor está conosco", clama uma jovem em cima do caminhão enquanto segura um rosário. Bolsonaro, 70 anos, foi condenado nesta quinta-feira a 27 anos e 3 meses de prisão por ter tentado dar um golpe de Estado após as eleições de 2022. A condenação do Supremo Tribunal Federal (STF) é "injusta", afirma Rodrigo Rodrigues, um taxista da cidade.

"Não pode jogar nele a culpa" pela trama golpista, acrescenta este homem, que ainda tem esperança de que Bolsonaro seja candidato nas eleições presidenciais de 2026. A direita brasileira expressou sua indignação nas redes sociais como o X, onde rapidamente se multiplicaram os lemas: "Querem matar Bolsonaro" e "Suprema perseguição", em alusão ao STF.