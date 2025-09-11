STF: 1ª Turma condena Augusto Heleno a 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou nesta quinta-feira, 11, a pena do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, em 21 anos de prisão - 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e um mês de detenção. Os ministros seguiram os termos do voto do relator, Alexandre de Moraes. A pena foi fixada da seguinte forma:

- Organização criminosa - 4 anos e 5 meses - Abolição violenta do Estado Democrático de Direito - 4 anos e 9 meses - Dano qualificado - 2 anos e um mês Golpe de Estado - 5 anos - Deterioração ao patrimônio tombado - 2 anos e um mês