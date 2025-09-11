STF: 1ª Turma começa a analisar dosimetria da pena de condenados por tentativa de golpe

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, finalizou às 18h14 desta quinta-feira, 11, seu voto pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados.

Com isso, a Primeira Turma da Corte encerrou a fase principal do julgamento, com um placar de 4 a 1 pela condenação do núcleo crucial do golpe. Agora, os ministros discutem a dosimetria das penas. O relator Alexandre de Moraes começou a tecer as considerações sobre o que pesa contra cada um dos acusados.