Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STF: 1ª Turma começa a analisar dosimetria da pena de condenados por tentativa de golpe

STF: 1ª Turma começa a analisar dosimetria da pena de condenados por tentativa de golpe

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, finalizou às 18h14 desta quinta-feira, 11, seu voto pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados.

Com isso, a Primeira Turma da Corte encerrou a fase principal do julgamento, com um placar de 4 a 1 pela condenação do núcleo crucial do golpe. Agora, os ministros discutem a dosimetria das penas. O relator Alexandre de Moraes começou a tecer as considerações sobre o que pesa contra cada um dos acusados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar