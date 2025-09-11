Condenação de Bolsonaro e aliados repercute na imprensa internacional

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados na ação penal da trama golpista. A maioria foi formada com o voto da ministra Carmen Lúcia, proferido na tarde desta quinta-feira (11), no quinto dia de julgamento, que começou na semana passada. Presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin também votou pela condenação dos réus. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino, já haviam votado pela condenação na sessão da última terça-feira (9).

O jornal The New York Times, dos Estados Unidos, estampa a notícia na página principal de sua edição online: "Maioria dos ministros votantes afirmou que planeja votar para condenar o ex-presidente brasileiro por tentar se manter no poder. O veredito final pode sair na quinta-feira", escreve o periódico.

O jornal inglês The Guardian também destaca na página principal o resultado da condenação do ex-presidente brasileiro. "Suprema Corte considera Bolsonaro culpado de conspiração para golpe militar. Ex-presidente enfrenta pena de décadas de prisão por tentar se agarrar ao poder à força após perder a eleição de 2022".

O francês Le Monde também relata, em sua edição online, o voto decisivo da ministra Carmen Lúcia, ao noticiar a formação da maioria. "Acusado de ser líder de uma 'organização criminosa' que conspirou para garantir sua 'manutenção autoritária no poder', apesar da derrota para o atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro afirma ser inocente", diz um trecho da matéria. Outro jornal norte-americano a dar destaque à condenação é o The Washington Post, em matéria publicada na capa de sua versão digital.