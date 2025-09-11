Ao lado de Barroso, Zanin proclama resultado de julgamento que impôs prisão a Bolsonaro

O presidente Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proclamou na noite desta quinta-feira, 11, o resultado do julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados pelo golpe de Estado gestado em 2022, após a derrota do ex-chefe do Executivo nas urnas. Zanin encerrou o julgamento ao lado do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que se sentou no lugar reservado à secretaria da turma.

Zanin repetiu as penas fixadas para cada um dos réus. Também frisou a condenação do núcleo crucial ao pagamento de indenização de R$ 30 milhões por responsabilidade solidária pelos danos do 8 de janeiro.