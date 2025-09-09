Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Não há dúvida que houve reunião de Braga Netto com kids pretos, afirma Moraes

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira, 9, que "não há dúvida" de que houve a reunião, na casa do general Braga Netto, com "kids pretos", sobre a operação que visava a execução do plano de assassinato de autoridades. Moraes ironizou as alegações das defesas de que os militares foram tirar foto ou "simplesmente conhecer" Braga Netto. "Não é muito comum no sistema militar", disse.

O ministro Flávio Dino chegou a ironizar. "Essa foto veio aos autos?".

"Não", respondeu Moraes. "A foto se perdeu no Whastapp", completou.

Moraes destacou que também há prova de que houve a discussão sobre o financiamento da operação. "A conversa existiu, a necessidade do financiamento existiu", ponderou, citando diálogos nos autos. Nesse contexto, lembrou ainda que, segundo o delator Mauro Cid, o dinheiro para o financiamento da operação foi entregue a Braga Netto pelo "pessoal do agronegócio".

