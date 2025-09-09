Moraes diz que Bolsonaro liderava 'organização criminosa'

Alexandre de Moraes destaca atos executórios que considera crime por parte dos réus / Crédito: Gustavo Moreno/STF

Durante um discurso prévio, antes do início da votação no julgamento dos réus da ação penal 2668, o relator, ministro Alexandre de Moraes, fez referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificando-o como líder de um grupo criminoso que atuava sistematicamente por anos para atentar contra a democracia. "O conjunto é de uma organização criminosa, sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, que durante o período de julho de 2021 e até 8 de janeiro de 2023, com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou atos executórios destinados a, primeiro, atentar contra o Estado Democrático de Direito" disse Moraes em trecho da sua fala.

O ministro resgatou declarações feitas por Bolsonaro em uma transmissão ao vivo (live) nas redes sociais, ainda no final de 2022, período imediatamente posterior ao resultado das eleições presidenciais. Na ocasião, Bolsonaro afirmou: "Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas, que eu nunca serei preso". Para Moraes, a declaração evidencia a intenção do então presidente de não reconhecer o resultado das urnas caso fosse derrotado. Segundo o ministro, a postura de Bolsonaro demonstra a rejeição explícita às regras do processo democrático. "O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de forma pública, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular", declarou Moraes em outro trecho da fala, reforçando o caráter de afronta institucional. Julgamento de Bolsonaro no STF: assista AO VIVO ao 3º dia da transmissão com voto de Moraes