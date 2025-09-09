Moraes diz que Bolsonaro liderava 'organização criminosa'

Moraes indica que Bolsonaro liderava "organização criminosa" que planejou dar golpeDeclarações do ex-presidente no fim de 2022 são usadas como exemplo de rejeição ao resultado eleitoral
Durante um discurso prévio, antes do início da votação no julgamento dos réus da ação penal 2668, o relator, ministro Alexandre de Moraes, fez referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificando-o como líder de um grupo criminoso que atuava sistematicamente por anos para atentar contra a democracia.
"O conjunto é de uma organização criminosa, sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, que durante o período de julho de 2021 e até 8 de janeiro de 2023, com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou atos executórios destinados a, primeiro, atentar contra o Estado Democrático de Direito" disse Moraes em trecho da sua fala.
O ministro resgatou declarações feitas por Bolsonaro em uma transmissão ao vivo (live) nas redes sociais, ainda no final de 2022, período imediatamente posterior ao resultado das eleições presidenciais. Na ocasião, Bolsonaro afirmou: "Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas, que eu nunca serei preso".
Para Moraes, a declaração evidencia a intenção do então presidente de não reconhecer o resultado das urnas caso fosse derrotado. Segundo o ministro, a postura de Bolsonaro demonstra a rejeição explícita às regras do processo democrático.
"O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de forma pública, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular", declarou Moraes em outro trecho da fala, reforçando o caráter de afronta institucional.
Julgamento de Bolsonaro no STF: assista AO VIVO ao 3º dia da transmissão com voto de Moraes
Insuflando população contra STF
O ministro relembrou ainda discurso de Bolsonaro durante ato no dia 7 de setembro de 2021. "Temos um ministro do Supremo que ousa fazer algo que nós não admitimos. Dizer a esse indivíduo, que ele ainda tem tempo de se redimir, tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos", relembrou Moraes a frase dita por Bolsonaro no palanque.
Moraes afirmou que apenas em regimes ditatoriais ministros do Supremo são obrigados a cumprir o que ditadores determinam. "Olha, isso não é conversa de bar, isso não é alguém no clube, conversando com um amigo, isso é o presidente da República, no 7 de setembro, data da Independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o STF, contra o Judiciário, especificamente contra um ministro do STF", destacou.
O relator seguiu lembrando falas de Bolsonaro no evento, das quais considerou ofensivas. "Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não cumprirá. A paciência do povo brasileiro já esgotou. Ele tem tempo ainda de cuidar da tua vida", citou.
Para Moraes, as frases configuram atitudes criminosas confessadas de forma pública. "Qualquer pessoa decente e de boa fé sabe que um líder político, em um alto cargo, instigando e insuflando milhares de pessoas dessa forma aumenta exponencialmente as agressões, ameaças ao STF, aos ministros do STF e às suas famílias. Atitudes criminosas confessadas nos dia 7 de setembro".