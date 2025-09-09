Moraes: está claro e cristalino que Bolsonaro buscou apoio de militares por golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que está "claro e cristalino" que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro buscou apoio dos comandantes das Forças Armadas para dar um golpe de Estado. "Por que um presidente da República, às vésperas de terminar seu mandato, convocaria os comandantes das Forças Armadas, para discutir sua manutenção no poder? Essa foi reunião. A perpetuação no poder. Na ausência de um instrumento jurídico para a impugnação, só restava um instrumento: a força. A intervenção militar. É claro e cristalino é que o então presidente, líder da organização criminosa, pretendia o apoio, porque sem tropas ele não conseguiria naquele momento", declarou.

Moraes fez uma evolução dos fatos como se falasse em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por essa sequência cronológica dos fatos, a falta de apoio dos comandantes das Forças Armadas ao plano golpista levou a uma tentativa derradeira de se manter no poder: fazer com que o povo clamasse por uma intervenção militar, o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023.