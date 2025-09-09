Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro

O voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete integrantes do "núcleo crucial" da trama golpista nesta terça-feira, 9, repercutiu na imprensa internacional. A agência de notícias Reuters foi uma das primeiras a noticiar o caso, destacando o fato de Moraes ter classificado o ex-presidente da República como o líder de um grupo criminoso que tentou anular o resultado das eleições de 2022. Na mesma linha, o jornal britânico The Guardian também citou essa parte do voto do ministro-relator.

"As acusações decorrem de uma investigação abrangente que revelou supostas conspirações, incluindo planos para envenenar o presidente Lula e seu companheiro de chapa, além de assassinar Moraes, que supervisionou as eleições de 2022 e agora preside os julgamentos relacionados ao golpe", diz trecho da reportagem da Reuters, que também foi publicada pelo jornal argentino La Nación. A Reuters ainda mencionou o debate sobre quem poderá suceder Bolsonaro como principal nome da direita brasileira. A reportagem citou as recentes movimentações políticas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), incluindo sua visita a Brasília para ampliar o apoio a um projeto para anistiar os condenados pelo 8 de Janeiro. Já o jornal espanhol El País estampou em sua manchete. "O julgamento é histórico, mas não erradica a radicalização no Brasil". O veículo também publicou um texto de opinião que enxerga o momento como uma oportunidade única para o País fortalecer seu regime democrático. "O Brasil tem uma oportunidade histórica de consolidar a sua democracia", escreveu o jornal. A revista Forbes, em sua versão no México, publicou um texto sobre os primeiros minutos do voto de Alexandre de Moraes, nos quais o ministro enfatizou a tentativa de sabotagem ao sistema constitucional. A publicação também ressaltou a declaração do ministro de que a trama tinha como "objetivo muito claro" burlar o sistema de freios e contrapesos do Judiciário e "se manter no poder".