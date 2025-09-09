Elmano quer aliança do PT com o centro e parte da direita em 2026

Elmano defende aliança do PT com o centro e parte da direita contra bolsonaristas em 2026Em discurso à militância, no sábado, 6, governador destacou que a eleição para o Senado será estratégica para garantir governabilidade de Lula em um eventual quarto mandato
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu a formação de uma frente ampla que reúna partidos do centro e da direita para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2026. A declaração foi dada para a militância petista em evento do PT Ceará, realizado no sábado, 6, em Fortaleza.
“Nosso desafio em 2026 é fazer uma aliança ampla com o centro, até com parte da direita, para derrotar a extrema direita. Nós não podemos ter dúvida, a disputa que nós fazemos é com esses que estão sendo julgados (no Supremo Tribunal Federal)", disse Elmano em referência ao julgamento da trama golpista que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo o governador, a necessidade de união não se limita ao plano nacional, tratando-se de um movimento para fortalecer o PT em todas as esferas.
“No Ceará, a nossa unidade, a nossa visão ampla de esquerda que se alia com centro e parte da direita para derrotar o bolsonarismo de lá e de cá, eu não tenho nenhuma dúvida: 2026 nós teremos ainda, com mais intensidade, o fortalecimento do partido”, afirmou.
Em outro momento, Elmano avaliou: “Nossa unidade nunca significou unanimidade. É bom que tenhamos opiniões diversas. É bom que a gente fique vendo a realidade com vários olhares”.
Senado entre prioridades
Além de defender uma aliança ampla, o governador do Ceará reforçou que a prioridade do PT na próxima disputa será a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode disputar o quarto mandato de presidente. Para tal, Elmano se debruçou sobre a corrida senatorial.
“Portanto, a eleição do Senado de 2026 é muito importante para o presidente Lula e eu, nós vamos disputar a eleição do Ceará, mas a 'prioridade 1' para esse partido há de ser a eleição do presidente Lula e a estabilidade política do governo do presidente Lula. Nós daremos a atenção devida à eleição do Senado para garantir estabilidade política ao presidente Lula”, indicou.
Durante o discurso, o chefe do Executivo cearense chegou a exaltar o líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), na construção de alianças e na unidade do partido no Ceará. Na ocasião, o Elmano mencionou a atuação do Campo petista liderado por Guimarães.
“Eu quero dizer, por justiça, essa unidade que nós construímos, esse êxito do Ceará de governar o Estado, Fortaleza e 46 municípios, tem a ver com a nossa unidade e a nossa unidade tem muito a ver com o jeito de uma liderança que esse partido tem: meu companheiro José Nobre Guimarães, que merece ocupar qualquer cargo da República e desse Estado pela contribuição que ele dá ao povo cearense”.