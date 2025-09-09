Elmano quer aliança do PT com o centro e parte da direita em 2026

Governador Elmano de Freitas em evento do PT Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu a formação de uma frente ampla que reúna partidos do centro e da direita para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2026. A declaração foi dada para a militância petista em evento do PT Ceará, realizado no sábado, 6, em Fortaleza. “Nosso desafio em 2026 é fazer uma aliança ampla com o centro, até com parte da direita, para derrotar a extrema direita. Nós não podemos ter dúvida, a disputa que nós fazemos é com esses que estão sendo julgados (no Supremo Tribunal Federal)", disse Elmano em referência ao julgamento da trama golpista que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em outro momento, Elmano avaliou: “Nossa unidade nunca significou unanimidade. É bom que tenhamos opiniões diversas. É bom que a gente fique vendo a realidade com vários olhares”. Senado entre prioridades Além de defender uma aliança ampla, o governador do Ceará reforçou que a prioridade do PT na próxima disputa será a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode disputar o quarto mandato de presidente. Para tal, Elmano se debruçou sobre a corrida senatorial. “Portanto, a eleição do Senado de 2026 é muito importante para o presidente Lula e eu, nós vamos disputar a eleição do Ceará, mas a 'prioridade 1' para esse partido há de ser a eleição do presidente Lula e a estabilidade política do governo do presidente Lula. Nós daremos a atenção devida à eleição do Senado para garantir estabilidade política ao presidente Lula”, indicou.