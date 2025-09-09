Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de vocês'

Eduardo Bolsonaro é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado no STF por ministros, dentre eles Alexandre de Moraes que é relator da ação penal do golpe. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Gustavo Moreno/STF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou no último domingo, 7, um vídeo em que faz ameaças à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes é relator da ação penal que julga a trama golpista no STF e envolve o pai de Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e outros sete réus do chamado "núcleo crucial". "Eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher, e depois dela, que em breve será sancionado os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês", disse o deputado na publicação.

O vídeo, divulgado na conta do deputado no X (antigo Twitter), traz um trecho de uma videochamada de Eduardo com apoiadores que participavam de manifestações bolsonaristas em Curitiba e Porto Alegre, quando apoiadores de Bolsonaro organizaram atos pelo país. Na legenda da publicação, Eduardo admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso. "Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro", escreveu. Eduardo, que está nos Estados Unidos em busca de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não vai desistir da empreitada.