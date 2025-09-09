Bolsonaro volta a ser julgado hoje, 9: assista ao vivo e entenda o que pode acontecer

Bolsonaro volta a ser julgado hoje, 9: assista ao vivo e entenda o que pode acontecerEx-presidente e sete aliados são julgados pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe; sessões seguem até sexta, 12, e podem definir condenações
A segunda semana do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 9.
A Primeira Turma da Corte retoma as sessões sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusa os envolvidos de tentativa de golpe de Estado em 2023.
As sessões estão marcadas para os dias 9, 10, 11 e 12 de setembro.
Onde assistir ao julgamento
O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça. Haverá cobertura jornalística durante as edições do O POVO NEWS.
Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+.
Dias e horários das sessões
O julgamento começou em 2 de setembro e segue até esta sexta, 12. Confira a programação:
- 9 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
- 10 de setembro: 9h às 12h
- 11 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
- 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
Nesta terça, 9, a cobertura do O POVO vai ao ar das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1ª Edição e das 14h às 19h pelo O POVO NEWS 2ª Edição.
Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus
Além de Jair Bolsonaro, estão no chamado núcleo 1 da denúncia os principais aliados do ex-presidente:
- Anderson Torres – ex-ministro da Justiça
- Augusto Heleno – ex-ministro do GSI
- Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil
- Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa
- Almir Garnier – ex-comandante da Marinha
- Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin
- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
A PGR descreve o grupo como o núcleo crucial da suposta organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022.
O que será analisado nesta semana
A Primeira Turma inicia a fase de deliberações. Os ministros vão analisar questões preliminares levantadas pelas defesas, como a validade da delação premiada de Mauro Cid.
O relator, Alexandre de Moraes, vota primeiro. Depois, a ordem será Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A maioria é formada com três votos.
Se as preliminares forem superadas, Moraes seguirá para o mérito, avaliando a responsabilidade de cada réu. A decisão pode resultar em absolvição ou condenação.
Quais crimes pesam contra Bolsonaro
Segundo a PGR, Bolsonaro foi o “principal articulador e beneficiário” da tentativa de golpe. Os crimes atribuídos a ele e aos demais réus são:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado
Somadas, as penas podem levar o ex-presidente a até 43 anos de prisão.
O que pode acontecer
Caso sejam absolvidos, os réus terão o processo arquivado. Se houver condenação, o STF definirá individualmente a pena de cada acusado.
As defesas ainda podem apresentar recursos dentro da própria Corte. Embargos de declaração podem ser usados para esclarecer pontos do acórdão, mas raramente alteram o resultado.
