Bolsonaro volta a ser julgado hoje, 9: assista ao vivo e entenda o que pode acontecer

Bolsonaro volta a ser julgado hoje, 9: assista ao vivo e entenda o que pode acontecer

Ex-presidente e sete aliados são julgados pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe; sessões seguem até sexta, 12, e podem definir condenações
A segunda semana do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 9.

A Primeira Turma da Corte retoma as sessões sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusa os envolvidos de tentativa de golpe de Estado em 2023.

As sessões estão marcadas para os dias 9, 10, 11 e 12 de setembro.

Onde assistir ao julgamento

O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça. Haverá cobertura jornalística durante as edições do O POVO NEWS.

Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+.

Dias e horários das sessões

O julgamento começou em 2 de setembro e segue até esta sexta, 12. Confira a programação:

  • 9 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
  • 10 de setembro: 9h às 12h
  • 11 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
  • 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h

Nesta terça, 9, a cobertura do O POVO vai ao ar das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1ª Edição e das 14h às 19h pelo O POVO NEWS 2ª Edição.

Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus

Além de Jair Bolsonaro, estão no chamado núcleo 1 da denúncia os principais aliados do ex-presidente:

  • Anderson Torres – ex-ministro da Justiça
  • Augusto Heleno – ex-ministro do GSI
  • Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil
  • Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa
  • Almir Garnier – ex-comandante da Marinha
  • Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

A PGR descreve o grupo como o núcleo crucial da suposta organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022.

O que será analisado nesta semana

A Primeira Turma inicia a fase de deliberações. Os ministros vão analisar questões preliminares levantadas pelas defesas, como a validade da delação premiada de Mauro Cid.

O relator, Alexandre de Moraes, vota primeiro. Depois, a ordem será Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A maioria é formada com três votos.

Se as preliminares forem superadas, Moraes seguirá para o mérito, avaliando a responsabilidade de cada réu. A decisão pode resultar em absolvição ou condenação.

Quais crimes pesam contra Bolsonaro

Segundo a PGR, Bolsonaro foi o “principal articulador e beneficiário” da tentativa de golpe. Os crimes atribuídos a ele e aos demais réus são:

  • Organização criminosa armada
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Golpe de Estado
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado

Somadas, as penas podem levar o ex-presidente a até 43 anos de prisão.

O que pode acontecer

Caso sejam absolvidos, os réus terão o processo arquivado. Se houver condenação, o STF definirá individualmente a pena de cada acusado.

As defesas ainda podem apresentar recursos dentro da própria Corte. Embargos de declaração podem ser usados para esclarecer pontos do acórdão, mas raramente alteram o resultado.

