Bolsonaro volta a ser julgado hoje, 9: assista ao vivo e entenda o que pode acontecer

A segunda semana do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 9. A Primeira Turma da Corte retoma as sessões sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusa os envolvidos de tentativa de golpe de Estado em 2023.

As sessões estão marcadas para os dias 9, 10, 11 e 12 de setembro. Onde assistir ao julgamento O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça. Haverá cobertura jornalística durante as edições do O POVO NEWS. Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+.

Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus Além de Jair Bolsonaro, estão no chamado núcleo 1 da denúncia os principais aliados do ex-presidente: Anderson Torres – ex-ministro da Justiça



Augusto Heleno – ex-ministro do GSI



Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil



Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa



Almir Garnier – ex-comandante da Marinha



Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin



Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro A PGR descreve o grupo como o núcleo crucial da suposta organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022.

