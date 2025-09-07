'Temos que pautar anistia, STF precisa respeitar Congresso', diz vice da Câmara em ato no Rio

O bolsonarista Altineu Côrtes (PL-RJ) defendeu neste domingo, 7, que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), paute "imediatamente" a anistia. O deputado, que é vice-presidente da Casa, afirmou também que Motta "sabe" que há maioria de líderes partidários a favor da medida. "O presidente Hugo Motta sabe, porque tem conversado com líderes, tem mais de 300 deputados. Tem maioria dos líderes, e a gente tem que pautar anistia imediatamente", declarou Altineu em ato bolsonarista na Praia de Copacabana, no Rio, para defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com críticas ao Supremo Tribunal Federal.

Altineu afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), precisa respeitar a maioria dos senadores e pautar o projeto na Casa, após uma eventual aprovação na Câmara. Alcolumbre tem se mostrado resistente à proposta e articula um texto alternativo, com redução de penas e não perdão. "O senador Davi Alcolumbre é presidente do Senado. Está tudo certo, mas ele tem que respeitar a maioria dos senadores", disse Altineu. O deputado falou ainda que a anistia não é contra o Supremo Tribunal Federal, mas é um mecanismo que consta da Constituição. "A anistia está na Constituição Federal. Não somos nós que estamos inventando. Ou a Constituição vale ou não vale. Não é contra o Supremo Tribunal Federal, não é contra ninguém, é o que está na Constituição". A afirmação de que a anistia está na Constituição, no entanto, encontra divergências. Professores de Direito Constitucional ouvidos pelo Broadcast Político concordam que uma anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro seria inconstitucional, mas discordam sobre a obviedade dessa afirmação.