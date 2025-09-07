Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarcísio agora está sendo um leão em favor da anistia, diz Malafaia

Tarcísio agora está sendo um leão em favor da anistia, diz Malafaia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O pastor Silas Malafaia afagou neste domingo, 7, durante ato bolsonarista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o mais cotado para herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Tarcísio é meu amigo. Já fiz críticas públicas e no privado a ele. Mas agora está sendo um leão em favor da anistia", exaltou, sobre as articulações feitas pelo mandatário na última semana.

O pastor afirmou que nenhum dos filhos de Bolsonaro "nem ninguém da direita" tem que dizer "se Bolsonaro não for candidato, estou aqui". "É imaturidade política", destacou, alegando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato nas eleições 2018 "um dia antes do prazo final de candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral". "Que papo é esse de dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca", bradou.

Nas últimas semanas, Tarcísio iniciou uma ofensiva na capital federal em prol da anistia dos réus do 8 de janeiro de 2023, pelo que a Procuradoria-Geral da República aponta como uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os acusados nessa trama está o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e milhares de pessoas que destruíram as sedes dos Três Poderes clamando por uma intervenção militar.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar