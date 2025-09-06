Ministro de Minas e Energia diz que País pode precisar de defesa nuclear

Em discurso, o ministro citou a Constituição e ressaltou o potencial do Brasil em reservas de urânio

A declaração foi feita durante a posse dos novos diretores da Agência Nacional de Segurança Nuclear e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nessa sexta-feira, 5, que o Brasil precisa investir mais em tecnologia nuclear para se proteger de possíveis ameaças externas.

"Mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo, em especial nos últimos tempos", disse Silveira durante a cerimônia na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em discurso, o ministro citou a Constituição e ressaltou o potencial do Brasil em reservas de urânio. "Um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, clima tropical, solo fértil e tantas riquezas minerais, precisa levar muito a sério a questão nuclear. No futuro, nós vamos precisar dessa tecnologia também para a defesa nacional", afirmou.

Silveira também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conseguido manter a soberania brasileira e defendeu um debate mais amplo sobre o tema.

"Tenho absoluta certeza de que os homens públicos do País, em especial o Congresso Nacional, vão ter que rever a posição (sobre o uso pacífico da tecnologia)", completou.