Desembargador acusado de venda de sentenças ganha mais de R$ 120 mil por mês mesmo afastado

O desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), recebeu R$ 2 milhões em salários desde que foi afastado do cargo, em junho de 2024, por suspeita de vender decisões judiciais. O advogado Átila Machado, que representa Ivo, disse que em quase 40 anos de carreira o magistrado "nunca tirou férias". "Esses valores são referentes aos subsídios e às verbas indenizatórias devidas" (leia ao final do texto a íntegra da nota de Átila Machado).

O magistrado perdeu o acesso a seu gabinete na 1.ª Câmara Criminal do TJ, da qual era presidente, quando a Operação Churrascada foi deflagrada. Ele foi denunciado em junho passado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa nega que ele tenha envolvimento nos crimes e alega que pessoas próximas negociaram decisões sem o seu conhecimento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, mantê-lo afastado das funções até o julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia da PGR. O magistrado mantém direito aos vencimentos. Mesmo fora das funções - portanto, sem produzir uma única sentença em todo o período de seu afastamento - Ivo de Almeida recebeu R$ 2 milhões em remuneração bruta. Com os descontos, o montante foi de quase R$ 1,6 milhão, entre julho de 2024 e julho de 2025. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo Estadão após pesquisa junto ao Portal da Transparência do Tribunal de Justiça. Os dados de agosto ainda não estão disponíveis. Em todos esses meses, a remuneração do desembargador ultrapassou o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente em R$ 46.366,19 brutos, que segundo a Constituição deveria servir como teto para a remuneração salarial de todos os funcionários públicos.

Veja quanto o desembargador Ivo de Almeida recebeu desde que foi afastado: Julho de 2024: R$ 99.776,48 brutos ou R$ 70.105,42 líquidos; Agosto de 2024: R$ 99.776,48 brutos ou R$ 70.105,42 líquidos;

Setembro de 2024: R$ 119.776,48 brutos ou R$ 90.105,42 líquidos; Outubro de 2024: R$ 124.776,48 brutos ou R$ 95.105,42 líquidos; Novembro de 2024: R$ 124.776,48 brutos ou R$ 95.105,42 líquidos;

Dezembro de 2024: R$ 277.595,31 brutos ou R$ 198.824,02 líquidos; Janeiro de 2025: R$ 173764,38 brutos ou R$ 144.102,09 líquidos; Fevereiro de 2025: R$ 162408,60 brutos ou R$ 131.174,31 líquidos;