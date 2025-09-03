Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'

Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio aos debates na Câmara dos Deputados pela construção de um projeto de anistia aos acusados pelos atos de 8 de Janeiro, o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, também acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar da trama golpista, usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para manifestar seu apoio a um texto sobre o tema, desde que a proposta inclua uma anistia seja "ampla, geral e irrestrita".

Na prática, uma versão como a que ele defende beneficiaria o próprio Figueiredo e também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete militares que são réus no núcleo crucial, que começou a ser julgado nesta terça-feira.

"Agora que parece claro que haverá uma nova lei da anistia, é importante fazer um aviso: precisamos que ela seja AMPLA, GERAL e IRRESTRITA. Qualquer coisa que não atenda a esses critérios é perda de tempo e não contará com o nosso apoio. As pedradas dos EUA, portanto, continuarão vindo. Grato!" escreveu o blogueiro.

A publicação acompanha outras manifestações a favor da anistia que ocorreram no dia em que se iniciou o julgamento da Ação Penal 2668, analisada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

As declarações de Figueiredo vêm no momento em que o governador São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assumiu uma posição de liderança nas tratativas sobre uma anistia. Durante uma entrevista ao Diário da Grande ABC, na última sexta-feira, dia 29, Tarcísio afirmou que conceder à anistia a Bolsonaro será seu primeiro ato caso seja eleito presidente em 2026. Nesta terça, Tarcísio foi a Brasília e se reuniria com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para discutir o assunto. Flávio afirmou que o projeto está quase pronto e será apresentado nos próximos dias. Ele deve contar com o apoio do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) na articulação do tema. Lira se encontrou na segunda-feira, dia 1º, com Bolsonaro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar