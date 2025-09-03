Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que a saída dos partidos União Brasil e PP do governo Lula (PT) não seja motivada por movimentos pró-anistia de quem tentou articular um golpe de Estado entre 2022 e 2023. "Tomara que não seja", respondeu Haddad ao ser questionado pelo apresentador Datena se a "debandada" das duas siglas seria nesse sentido. Trechos da entrevista foram divulgados há pouco na Rede TV.

Nessa terça-feira, 2, União Brasil e o PP, agora unidos na federação União Progressista, anunciaram a saída oficial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A federação ainda determinou que todos os detentores de mandato devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal, o que gerou pressão sobre ministros como Celso Sabino (União), do Turismo, e André Fufuca (PP), do Esporte.