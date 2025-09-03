Haddad: 'Lula sempre defendeu que Brasil seja multilateral'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula "sempre defendeu" que o Brasil seja multilateral e nunca defendeu que o Brasil "se acoplasse" a um bloco.

"Nós não podemos ser quintal de ninguém. Então, nós temos que ter o acordo com a União Europeia-Mercosul, nós temos que ter boa posição na Ásia, porque é onde o mundo está crescendo", afirmou o ministro ao apresentador Datena na Rede TV!. Ele destacou que Índia e China são os países que mais crescem no mundo.