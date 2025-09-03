Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira, 2, que o governo Lula respeita a decisão do PP e do União Brasil, que compõem a federação União Progressista, de deixar a base. "Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP (União Progressista). Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair", disse a ministra, em publicação no X, antigo Twitter.

Ela destacou que espera que os partidos que continuam a bordo se comprometam com as pautas da gestão e trabalhem pela aprovação delas no Congresso Nacional. "Quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania", afirmou. O recado, explicou, vale "para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais". Na terça-feira, os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antonio Rueda, anunciaram a saída do governo e determinaram que seus integrantes devem renunciar a funções que ocupem no governo federal.