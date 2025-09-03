Criação do Sistema Nacional da Educação pode ser votado na Câmara

Sistema Nacional da Educação com mais de 37 anos de discussão pode ser votado nesta semana / Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Complementar 235/19, já aprovado no Senado, deve criar o Sistema Nacional de Educação (SNE) para alinhar políticas de educação e criar programas que integrem sistemas nacionais, estaduais e municipais. Tramitando na Câmara, a proposta tem relatoria do deputado federal Rafael Brito (MDB-AL), com perspectiva de votação nos próximos dias. Previsto pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, o “SUS da Educação” pretende fortalecer a educação por meio de ações da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. O Sistema foi previsto pelo Plano Nacional de Educação de 2014 e deveria ter sido implantado em 2016, mas segue sem aprovação na Câmara.

O autor do projeto afirmou que o sistema de saúde brasileiro está inspirando a elaboração do dispositivo e disse que “ninguém na Esplanada dos Ministérios, tem tanta qualidade de dados como a Saúde”. Brito comentou a possibilidade de criar um sistema nacional integrado com centralização de informações de alunos, como matrícula e ID únicos. Histórico Segundo informações do Observatório da Educação do Instituto Unibanco, há 37 anos o Sistema Nacional de Educação está presente em projetos legislativos brasileiros. O projeto interfederativo, ou seja, que envolve diferentes setores nacionais e estaduais, visa um pacto de universalização da educação. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 24 e 23, indica ser responsabilidade comum da União, do DF, de estados e municípios proporcionar acesso à cultura, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Além de prever regime colaborativo. Cerca de oito anos depois, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, que estabeleceu tarefas específicas para cada instância.