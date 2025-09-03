Criação do Sistema Nacional da Educação pode ser votado na Câmara

Criação do Sistema Nacional da Educação pode ser votado esta semana na CâmaraMecanismo visa garantir maior colaboração em sistemas educacionais com ações direcionadas e colaborativas entre União estados e municípios e se espelha em dispositivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
O Projeto de Lei Complementar 235/19, já aprovado no Senado, deve criar o Sistema Nacional de Educação (SNE) para alinhar políticas de educação e criar programas que integrem sistemas nacionais, estaduais e municipais. Tramitando na Câmara, a proposta tem relatoria do deputado federal Rafael Brito (MDB-AL), com perspectiva de votação nos próximos dias.
Previsto pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, o “SUS da Educação” pretende fortalecer a educação por meio de ações da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. O Sistema foi previsto pelo Plano Nacional de Educação de 2014 e deveria ter sido implantado em 2016, mas segue sem aprovação na Câmara.
Durante reunião da Comissão de Educação, o deputado Rafael Brito comentou que iniciativas centralizadas na educação agregariam maior organização de investimentos, despesas e sistematização de informações. “Precisamos definir uma governança corporativa para esse arcabouço inteiro de educação no País. Bem estruturada para que possamos avançar, sem sobreposições de funções dentro da educação de um País gigante como esse”, completou.
Principais objetivos do SNE:
- Universalizar a educação básica de qualidade
- Erradicar o analfabetismo
- Articular níveis, etapas e modalidades de ensino
- Cumprir planos de educação da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios
- Valorização dos profissionais da educação
O projeto tramita em conjunto com o PLP 25/19, que obriga o poder público a implantar o Sistema Nacional de Educação em sistemas federais, estados e municípios, em até 2 anos, por meio de leis específicas.
O autor do projeto afirmou que o sistema de saúde brasileiro está inspirando a elaboração do dispositivo e disse que “ninguém na Esplanada dos Ministérios, tem tanta qualidade de dados como a Saúde”. Brito comentou a possibilidade de criar um sistema nacional integrado com centralização de informações de alunos, como matrícula e ID únicos.
Histórico
Segundo informações do Observatório da Educação do Instituto Unibanco, há 37 anos o Sistema Nacional de Educação está presente em projetos legislativos brasileiros. O projeto interfederativo, ou seja, que envolve diferentes setores nacionais e estaduais, visa um pacto de universalização da educação.
A Constituição Federal de 1988, nos artigos 24 e 23, indica ser responsabilidade comum da União, do DF, de estados e municípios proporcionar acesso à cultura, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Além de prever regime colaborativo. Cerca de oito anos depois, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, que estabeleceu tarefas específicas para cada instância.
Desde 2010, as discussões ganharam força não somente no âmbito legislativo, mas entre os profissionais da educação, familiares e alunos durante o Fórum Nacional de Educação e nas Conferências Nacionais de Educação (CONAE), ocorridas entre 2010 e 2018.