Julgamento de Bolsonaro: veja a ordem dos depoimentos hoje (02/09)

Julgamento de Bolsonaro: veja a ordem dos depoimentos dos réus hoje (02/09)Primeira Turma do STF inicia julgamento histórico de Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe. Veja como será a ordem das falas no plenário
A primeira sessão do julgamento de Jair Bolsonaro e aliados começou às 9h desta terça-feira, 2. O processo tramita na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e terá sessões também nos dias 3, 9, 10 e 12 de setembro.
Ex-presidente e outros sete acusados do núcleo central da trama golpista começam a ser julgados pela Primeira Turma do STF.
Leia mais
Início do julgamento
O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, abriu os trabalhos com a leitura de seu relatório. O documento sintetiza as investigações conduzidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), incluindo depoimentos, provas documentais e diligências realizadas. A expectativa é de que essa etapa dure entre uma e duas horas.
Qual a ordem do depoimento dos réus
Cada advogado terá uma hora para apresentar os argumentos em favor de seus clientes, que serão convocados em ordem alfabética.
A única exceção dessa ordem é que o primeiro a se manifestar será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou acordo de delação premiada.
Logo, falam, nesta ordem, os defensores de:
- Mauro Cid;
- Alexandre Ramagem;
- Almir Garnier;
- Anderson Torres;
- Augusto Heleno;
- Jair Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira;
- Walter Braga Netto.
Votação dos ministros
Concluídas as sustentações orais, os ministros iniciam a fase de votação. Alexandre de Moraes será o primeiro a se pronunciar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Turma.
Os magistrados podem votar pela condenação ou absolvição e também definir a dosimetria das penas. Há ainda a possibilidade de pedido de vista, que suspende temporariamente o julgamento, embora os demais ministros possam adiantar seus votos.
Acusações contra os réus
Bolsonaro e sete aliados são acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a denúncia, o núcleo central da trama planejou e incentivou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Os crimes em julgamento são:
- golpe de Estado;
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- organização criminosa armada;
- dano qualificado pela violência e grave ameaça;
- deterioração de patrimônio tombado.
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin, é exceção: ele não responde pelas acusações de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, já que esses processos foram suspensos pela Câmara dos Deputados.
Julgamento de Bolsonaro hoje (02/09): assista ao vivo à transmissão
O canal do YouTube do O POVO transmite o julgamento no STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição,e e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.