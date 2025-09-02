Julgamento de Bolsonaro: veja a ordem dos depoimentos hoje (02/09)

As sessões do julgamento de Bolsonaro e seus aliados ocorrerão no plenário da Primeira Turma do STF. / Crédito: EVARISTO SA / AFP

A primeira sessão do julgamento de Jair Bolsonaro e aliados começou às 9h desta terça-feira, 2. O processo tramita na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e terá sessões também nos dias 3, 9, 10 e 12 de setembro. Ex-presidente e outros sete acusados do núcleo central da trama golpista começam a ser julgados pela Primeira Turma do STF.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, abriu os trabalhos com a leitura de seu relatório. O documento sintetiza as investigações conduzidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), incluindo depoimentos, provas documentais e diligências realizadas. A expectativa é de que essa etapa dure entre uma e duas horas. Qual a ordem do depoimento dos réus Cada advogado terá uma hora para apresentar os argumentos em favor de seus clientes, que serão convocados em ordem alfabética. A única exceção dessa ordem é que o primeiro a se manifestar será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou acordo de delação premiada.

Logo, falam, nesta ordem, os defensores de: Mauro Cid;

Alexandre Ramagem;

Almir Garnier;

Anderson Torres;

Augusto Heleno;

Jair Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira;

Walter Braga Netto. Votação dos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moares são dois dos cinco ministros da 1º turma do STF Crédito: Gustavo Moreno/STF Concluídas as sustentações orais, os ministros iniciam a fase de votação. Alexandre de Moraes será o primeiro a se pronunciar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Turma.

Os magistrados podem votar pela condenação ou absolvição e também definir a dosimetria das penas. Há ainda a possibilidade de pedido de vista, que suspende temporariamente o julgamento, embora os demais ministros possam adiantar seus votos.

Acusações contra os réus Bolsonaro e sete aliados são acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a denúncia, o núcleo central da trama planejou e incentivou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito.