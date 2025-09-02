Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

O perito criminal Eduardo Tagliaferro, que foi chefe da assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usou a audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal nesta terça-feira, 2, para vazar o telefone do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Tagliaferro falava de diálogos que travava com Gonet e resolveu expor o contato, com o número de telefone, em transmissão pela TV Senado. Os presentes na sala riram.

O vazamento já é de conhecimento da Procuradoria-Geral da República, que recomendou que Gonet troque de número. O colegiado é presidido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Trata-se de uma tática da oposição de apresentar um contraponto ao julgamento. Como mostrou o Estadão, Tagliaferro tem se manifestado nas redes sociais, com o apoio de bolsonaristas, e ameaça expor bastidores do funcionamento do gabinete de ministro do STF Alexandre de Moraes. À comissão, Tagliaferro disse que os trabalhos da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE foram lastreados com uma decisão proferida pelo STF no dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois dos ataques golpistas na Praça dos Três Poderes.