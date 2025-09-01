Julgamento de Bolsonaro e de demais réus exige serenidade, sem interferências, diz Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, definiu como mais uma "missão difícil" do STF o julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo central da tentativa de golpe de Estado. Em sua avaliação, a missão deve ser cumprida "sem interferências", "venha de onde vier", referindo-se a possíveis novas retaliações do governo norte-americano.

"O papel do judiciário é julgar os casos que lhe são apresentados, compreendendo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venha de onde vier. Estamos lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível", disse ele a jornalistas durante participação em evento no Rio de Janeiro.