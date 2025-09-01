Correção: Cearense passou na prova objetiva de concurso para delegado da PF

João Victor Moreira Correa, natural de Fortaleza / Crédito: Arquivo Pessoal

O advogado cearense João Victor Moreira Correa foi aprovado, aos 22 anos, na prova objetiva do concurso para delegado da Polícia Federal. "Tive aprovação na prova objetiva e segui para discursiva. De mais de 20 mil pessoas inscritas, sobram 270 pessoas na ampla concorrência", contou ele ao O POVO nesta segunda-feira, 1º.

Correção: Anteriormente, foi informado que ele seria o mais jovem aprovado como delegado da Polícia Federal, mas o certame ainda está em andamento. Na prova discursiva, que teve o resultado provisório divulgado, João Moreira obteve nota inferior ao estabelecido. Contudo, foram apresentados recursos para reavaliação do resultado. "Os recursos estão bem favoráveis, feitos por uma empresa especializada", conta. "A reprovação na discursiva só ocorre após a divulgação do resultado final, o que ainda não ocorreu". De acordo com o edital, a divulgação do resultado final da prova discursiva ocorrerá na próxima sexta-feira, 5.