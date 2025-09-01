Correção: Cearense passou na prova objetiva de concurso para delegado da PF

Correção: Cearense passou na prova objetiva de concurso para delegado da PFCearense passou na OAB antes de concluir a graduação, cujo ingresso ocorreu aos 16 anos
O advogado cearense João Victor Moreira Correa foi aprovado, aos 22 anos, na prova objetiva do concurso para delegado da Polícia Federal.
"Tive aprovação na prova objetiva e segui para discursiva. De mais de 20 mil pessoas inscritas, sobram 270 pessoas na ampla concorrência", contou ele ao O POVO nesta segunda-feira, 1º.
Correção: Anteriormente, foi informado que ele seria o mais jovem aprovado como delegado da Polícia Federal, mas o certame ainda está em andamento.
Na prova discursiva, que teve o resultado provisório divulgado, João Moreira obteve nota inferior ao estabelecido. Contudo, foram apresentados recursos para reavaliação do resultado.
"Os recursos estão bem favoráveis, feitos por uma empresa especializada", conta. "A reprovação na discursiva só ocorre após a divulgação do resultado final, o que ainda não ocorreu".
De acordo com o edital, a divulgação do resultado final da prova discursiva ocorrerá na próxima sexta-feira, 5.
Questionado sobre comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial, prevista no edital do certame, João Moreira informou que, até a posse no cargo, caso aprovado nas próxima etapas, ele deve cumprir o requisito.
Antes de tentar o serviço público, João Moreira planejava seguir a Medicina. Durante a adolescência em Miami, atuou em um hospital com esse propósito, mas foi a amizade com um colega francês que o fez despertar para novos horizontes.
As conversas sobre idiomas e o contato com outras culturas o levaram a desenvolver o francês e a iniciar o aprendizado de outras línguas, acendendo nele a vontade de seguir a diplomacia. Pouco tempo depois, já de volta ao Brasil, descobriu no Direito a verdadeira missão de sua vida.
Aos 22 anos, enquanto aguarda as próximas etapas do concurso de delegado da PF, o cearense acumula outras conquistas: ingressou em primeiro lugar no vestibular de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) aos 16 anos; antes de concluir a graduação, foi aprovado no exame da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) e se formou aos 21.
O POVO também entrou em contato com o Cebraspe, banca responsável pela organização do recurso, e aguarda retorno. O texto será atualizado quando houver resposta.