Apoiador de Marçal mira STF e cobra reação da OAB: 'O que é um Judiciário independente?'

Apoiador e financiador do coach Pablo Marçal nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024, o advogado Marcelo Tostes, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), desafiou seus pares ao ler um manifesto em que dirigiu pesadas críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e convocou a entidade máxima da Advocacia a assumir uma posição firme e decisiva contra o que avalia 'abusos' da parte de ministros da Corte. O protesto de Tostes ocorreu na sessão do Pleno do Conselho na última segunda-feira, 25. O Estadão teve acesso a ele. "O que mais nos afeta, sem dúvida, é este Judiciário Supremo que a cada dia perde mais o rumo que sempre o norteou", afirmou Tostes. Ele fez reflexões sobre o papel da OAB e sua 'responsabilidade histórica' no atual cenário político e institucional do país. "Qual OAB queremos? Uma OAB guardiã, política, omissa ou de todos?"

Propôs a seus pares uma 'reflexão que esta Casa não pode mais adiar'. Para Tostes, 'o respeito às leis e à Constituição não são mais importantes'. "Vivemos um tempo em que a sociedade já não aguenta mais falar em política da forma como ela vem sendo tratada", sustenta. "Ao lado da vida política, de ataques e contra-ataques, o que mais nos afeta, sem dúvida, é este Judiciário Supremo que a cada dia perde mais o rumo que sempre o norteou." Um pouco antes do protesto do conselheiro, na mesma sessão, o presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, pregou a necessidade de um 'movimento pela pacificação do País'. "Clamamos às instituições, às autoridades e aos líderes políticos que façam sua parte. Os extremos não podem ditar o rumo do debate público!" 'Não podemos mais falar'

Ao atacar o cerco do STF a manifestações enquadradas como desinformação e fake news, Marcelo Tostes invocou um ditado que a ministra Cármen Lúcia usou durante uma sessão no Supremo. "Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu", ela disse, na ocasião. "Hoje esse ditado está prestes a ser proibido! Não podemos mais falar", protesta o advogado. O conselheiro mandou um recado irônico para a cúpula de sua entidade. "Aí é que entra a necessidade de a OAB se manifestar, não por notas, mas adotando uma postura firme, representando não só os advogados, mas todo o povo, que hoje vive com medo e sem rumo'. Falou de um tempo em que, segundo ele, 'a discrição era regra, a sobriedade era a marca' na Suprema Corte. "Hoje vivemos o oposto: um Judiciário protagonista, midiático, político, que muitas vezes parece querer, a qualquer custo, a chave do nosso país."

"Diante de tantos abusos e distorções, a Ordem tem de se impor. O silêncio, meus colegas, não é neutralidade. O silêncio dói!Dói porque fragiliza a advocacia, enfraquece a cidadania e mina a confiança da sociedade que juramos defender", seguiu o conselheiro. Ele disse que 'entende a dificuldade deste Conselho Federal'. "O cidadão simples que se manifesta tem sua rede social banida, aquele que insiste em falar tem seu passaporte apreendido, e aqueles que enfrentam a realidade são presos. O medo da perseguição não pode bater à porta da nossa entidade! A OAB sempre participou institucionalmente dos momentos mais importantes da vida política do nosso país." Recorreu às Diretas Já, histórica manifestação popular que arrastou milhões às ruas, nos anos 1984 em busca da abertura e de eleições presidenciais pela via do voto - o que só iria ocorrer cinco anos depois. "A busca também era pela liberdade e pelo fim da censura!", lembrou o conselheiro. "Cadê a nossa indignação contra atos dos super ministros do STF?"

Tostes disse que 'é fácil usar a palavra independência como cortina para proteger abusos e ilegalidades'. "Não podemos esquecer quantos inquéritos foram instaurados, investigados e julgados pelo próprio STF. Processos que não têm fim! A nossa Constituição não pode ser um espelho do ego de cada ministro." 'Ego' Mais uma vez instigou os colegas. "Já imaginaram se proibirmos um ministro de entrar na nossa sede com o seu computador ou um de seus dez seguranças? Certamente seríamos presos!"