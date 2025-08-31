Governador do MT sofre acidente durante vistoria a obras e está em observação no hospital

O governador do Mato Grasso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo, 31, durante vistoria a uma obra. O político foi levado ao hospital e está sendo monitorado, segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais.

"Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa", informa a postagem.