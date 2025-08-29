Tarcísio faz discurso com referências bíblicas e fala em aceitar missão divina: 'Vitória virá'

"A gente não sabe por que Deus nos coloca em determinada posição em determinado momento para cumprir determinada missão. E às vezes - isso acontece com todo mundo - a gente acha que não tá pronto, que não dá conta. Quem aqui já achou que não estava pronto? Que o fardo é muito pesado? Mas se Deus deu esse fardo, se Deus deu essa missão... É porque Deus vai dar condição de superar", disse o governador.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um discurso repleto de referências bíblicas nesta sexta-feira, 29, durante a inauguração de uma praça em São Bernardo do Campo (SP). O possível presidenciável falou em missão divina e alegou que "Deus deu para cada um (de nós) um dom. Deu para os vereadores um dom, para os secretários um dom. Se a gente não usar este dom, vamos estar pecando".

Apesar de dizer que não pensa em candidatura presidencial, Tarcísio tem se firmado como possível representante da direita na corrida ao Planalto em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Com a impossibilidade do ex-presidente concorrer, a direita começa a se organizar em torno dos nomes viáveis para 2026 e apoiadores passam a se movimentar cada vez mais ao redor de Tarcísio. Bolsonaro, no entanto, sustenta que irá se candidatar à Presidência ano que vem, mesmo inelegível. O ex-presidente ainda não indicou o seu sucessor e seus filhos criticam movimentos para definir uma outra candidatura que não seja a do pai.

Tarcísio, durante o seu discurso nesta sexta, contou a história de Abraão e Moisés, personagens bíblicos que hesitaram, mas atenderam o chamado de Deus. "Ele (Deus) deu essa missão para um pastor, e sabe o que Moisés respondeu? 'Quem sou eu, para libertar seu povo?' Olha o que Deus respondeu para ele: 'Eu estou contigo. Vai'. Isso é o que eu chamo de obediência ousada".

O governador ainda complementa: "A gente tem que estar ciente de que Deus dá a missão, mas também dá a força. A gente tem que estar ciente de que Deus vai dar a capacidade para suportar. Deus vai mandar os anjos passarem junto para não deixar a peteca cair". Ele finaliza o discurso dizendo que "vai ter pedra no caminho, vai ter espinho, vai ser difícil, mas persevera na oração" e que a vitória virá.