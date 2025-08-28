Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é a figura política mais respeitada de Minas Gerais e que está qualificado para "ser candidato ao que ele quiser". Pacheco deve ser apoiado ao governo do Estado pelo petista nas eleições do ano que vem.

"Gosto do Pacheco, respeito o Pacheco. Acho que devo muito a ele, porque a defesa da democracia, naquele momento difícil, foi ele quem fez no Senado. Se não fosse ele, poderíamos ter vivido uma situação diferente no Brasil", disse o presidente em entrevista à Record MG. "Tenho sido muito amigo do Rodrigo Pacheco. Eu não o conhecia, mas, durante o exercício da presidência dele no Senado, tive a oportunidade de construir uma boa relação."