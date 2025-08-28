Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é a figura política mais respeitada de Minas Gerais e que está qualificado para "ser candidato ao que ele quiser". Pacheco deve ser apoiado ao governo do Estado pelo petista nas eleições do ano que vem.

"Gosto do Pacheco, respeito o Pacheco. Acho que devo muito a ele, porque a defesa da democracia, naquele momento difícil, foi ele quem fez no Senado. Se não fosse ele, poderíamos ter vivido uma situação diferente no Brasil", disse o presidente em entrevista à Record MG. "Tenho sido muito amigo do Rodrigo Pacheco. Eu não o conhecia, mas, durante o exercício da presidência dele no Senado, tive a oportunidade de construir uma boa relação."

Lula afirmou que, se Pacheco fosse candidato ao governo de Minas e a prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT) aceitasse ser vice, "seria uma boa dupla". Questionado se já conversou com o presidente do Senado sobre isso, respondeu que ainda não houve definição. "Eu acho que o Pacheco está se convencendo de que todos nós, seres humanos, precisamos construir uma causa na nossa vida."

Terceiro mandato

Lula ainda afirmou ter voltado mais preparado e otimista para o terceiro mandato. Disse que foi necessário reconstruir obras paralisadas e lembrou ter prometido 2 milhões de moradias no programa Minha Casa, Minha Vida, cuja meta é 3 milhões.

Acrescentou que, nos próximos dias, o governo anunciará o maior programa da construção civil da história do País.

Segundo Lula, ele não voltou ao Planalto "para brincar", mas com o objetivo de transformar o Brasil em uma das seis maiores economias do mundo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar