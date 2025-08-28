Jamais pedirei a um partido para não lançar candidato a presidente, afirma Lula

Ele ainda disse que, "quanto mais candidatos, melhor" em 2026. Ele foi questionado sobre uma fala do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que disse que a pulverização de candidatos torna a direita mais forte. "Eu também acho melhor, quanto mais eles tiverem candidatos, melhor. Aliás, o Brasil precisa que tenha muito candidato", afirmou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "jamais" pedirá a um presidente de partido que não lance candidato à Presidência da República em 2026. "Eu jamais direi para um presidente de partido não lançar candidato a presidente, porque eu só sou o presidente porque eu teimei e fui candidato", afirmou em entrevista ao programa Balanço Geral MG , da Rede Record .

Na avaliação do presidente, não haverá espaço para a terceira via nas eleições presidenciais do ano que vem. "Ou seja, as pessoas vão ter que escolher o lado que vão ficar", disse.

Lula ainda disse que o Brasil carece de lideranças nacionais e citou a ele mesmo e ao ex-presidente Getúlio Vargas como os únicos exemplos. "Esse País não tem liderança nacional. Esse país teve o Lula e o Getúlio, embora o Getúlio tenha sido uma espécie de ditador nos primeiros 15 anos do mandato dele, ele criou o salário mínimo e criou a CLT, que foi uma libertação do povo trabalhador desse País. E depois, quem foi fazer política de inclusão social, quem mais?", questionou.

O presidente repetiu que a condição para ele disputar a reeleição é estar "100%" de saúde. "Agora, eu quero saber se os outros vão estar melhores do que eu. Eu me preparo, me preparo fisicamente, cuido da minha saúde, porque eu gosto de mim", disse.