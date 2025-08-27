Sobral é melhor município cearense em ranking de competitividade

￼SOBRAL ocupa a melhor posição de um município cearense no Ranking de Competitividade de Municípios brasileiros / Crédito: JÚLIO CAESAR

O município de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, tornou-se a cidade do Ceará mais bem colocada no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Na 6ª edição do levantamento, o Município passou da posição 161 para a 76ª no Brasil, melhor colocação cearense. Foram analisados 418 municípios brasileiros que correspondem a mais de 80 mil habitantes. A avaliação de cada município é feita com base em 65 indicadores, distribuídos em 13 eixos temáticos, que compreendem desde saúde e educação, a meio ambiente e segurança, entre outros.

Sobral ficou, pelo quinto ano consecutivo, em primeiro lugar em Qualidade da Educação no país, indicador em que o município é visto como referência. Da última edição para esta, conquistou um avanço de 85 colocações na posição geral. Além de Sobral, outros municípios cearenses conseguiram boas posições nos diferentes pilares. No âmbito do Acesso à Educação, Eusébio, Iguatu e Aquiraz se destacaram, ocupando a 5ª, 6ª e 10ª posições nacionais, respectivamente. No pilar Meio Ambiente, Barbalha foi considerado o 6º melhor do país. Já Quixeramobim ocupa a 8ª colocação no pilar de Inserção Econômica. Fortaleza é o segundo município cearense mais bem colocado no País, com a 97ª colocação geral. Em comparação a 2024, caiu uma posição. Por outro lado, a capital cearense registrou evolução em dois dos 13 pilares avaliados: Capital Humano (+35, na 91ª) e Sustentabilidade fiscal (+26, na 174ª). A melhor performance de Fortaleza segue sendo o pilar de Funcionamento da máquina pública. Nesse critério, ela está na décima colocação. Os 14 municípios do Estado que integram o levantamento são:

Aquiraz;

Barbalha;

Caucaia;

Crato;

Eusébio;

Fortaleza;

Iguatu;

Itapipoca;

Juazeiro do Norte;

Maracanaú;

Maranguape;

Pacatuba;

Quixadá;

Quixeramobim;

Sobral; e

Tianguá.

O resultado do levantamento com os municípios brasileiros avaliados será apresentado no evento de lançamento do ranking nesta quarta-feira, 27 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Mais sobre o Ranking de Competitividade dos Municípios O Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP chega à 6ª edição. Ele apresenta os resultados detalhados dos municípios do país com mais de 80 mil habitantes. O levantamento se baseia em 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras: Sustentabilidade Fiscal;

Funcionamento da Máquina Pública;

Acesso à Saúde;

Qualidade da Saúde;

Acesso à Educação;

Qualidade da Educação;

Segurança;

Saneamento;

Meio Ambiente;

Inserção Econômica;

Inovação e Dinamismo Econômico;

Capital Humano; e

Telecomunicações.

Nesta edição, foi utilizada para recorte populacional dos municípios a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2024.