Haddad repete que não tem intenção, no momento, de ser candidato em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, que comunicou ao presidente do PT, Edinho Silva, não ter interesse de se candidatar em 2026. "Não tenho intenção neste momento de ser candidato em 2026. Já expressei isso no partido. Para o presidente, não tratamos ainda disso, mas já conversei com lideranças do PT", afirmou.

Segundo Haddad, há pautas importantes para serem tocadas pelo ministério sob sua gestão, como a reforma do Imposto de Renda. O ministro mostrou-se satisfeito com a equipe que lidera. "Sou muito entusiasmado com as pessoas que colaboram hoje comigo na Fazenda", disse. Haddad, concede, na manhã desta quarta, entrevista aos jornalistas do UOL.

