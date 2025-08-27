Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participou no início da noite desta quarta-feira, 27, de sessão de subcomissão da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Faz seis meses que Eduardo se mudou para os Estados Unidos e não comparece aos trabalhos na Casa legislativa. Entretanto, a participação do parlamentar ocorreu a convite informal do deputado Coronel Meira (PL-PE), e não como membro efetivo da subcomissão que apura supostas violações de direitos no episódio das invasões bolsonaristas de 8 de Janeiro. Eduardo não registrou presença na reunião, tampouco está entre os nomes convidados por meio de requerimento de Meira.

"Que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça para as pessoas do 8 de Janeiro e os demais perseguidos do Alexandre de Moraes, e, assim, que a gente chegue numa boa condição numa mesa de negociação com o governo dos Estados Unidos para reduzir, e quem sabe até zerar, as tarifas impostas recentemente", disse. Além de Eduardo, participaram como convidados o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, e o influenciador português Sérgio Tavares. Em clima de videochamada entre amigos, Eduardo citou nominalmente os colegas parlamentares que foi reconhecendo pela transmissão, e recebeu apoio dos colegas. A deputada Bia Kicis (PL-DF), por exemplo, afirmou que trabalha junto com o deputado há 11 anos e que ele é uma "inspiração" para todos os brasileiros. A deputada também afirmou que, caso o pai de Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não seja candidato no próximo ano, a eleição será "golpe".