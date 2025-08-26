PGR arquiva investigação contra elo de suposta propina de R$ 1 milhão para desembargador

A Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivou uma investigação contra o traficante Romilton Queiroz Hosi, o 'Comandante Johnnie', apontado como elo de suposta propina de R$ 1 milhão que, segundo os investigadores da Operação Churrascada, seria paga ao desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em troca da concessão de um habeas corpus. O dinheiro nunca chegou ao magistrado. Em parecer de três páginas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a subprocuradora Luiza Cristina Frischeisen reconheceu que 'não foram colhidos elementos, tornando inviável o oferecimento de ação penal' contra 'Comandante Johnnie', aliado de Fernandinho Beira-Mar, chefão do crime organizado.

A Operação Churrascada foi deflagrada pela Polícia Federal em junho de 2024. O desembargador, alvo principal da investigação, foi denunciado pela PGR por advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Ivo está afastado das funções há 14 meses. Outros quatro investigados, inclusive Romilton Queiroz Hosi, foram denunciados. 'Comandante Johnnie' está preso por tráfico de 449 quilos de cocaína. Um capítulo da denúncia indicou que 'Comandante Johnnie' buscava o benefício de um habeas corpus que seria concedido pelo magistrado em troca de propina de R$ 1 milhão. O dinheiro teria sido pego no Paraguai, mas ele nunca foi entregue a Ivo de Almeida. "O presente procedimento teve por objeto a apuração de possíveis práticas criminosas atribuídas também a Romilton Queiroz Hosi no contexto de esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e membros do Poder Judiciário, com o objetivo de favorecer sua situação processual e possibilitar eventual fuga do sistema prisional", apontou a subprocuradora na denúncia. A PGR admite que 'a despeito dos esforços investigativos empreendidos, não foram colhidos elementos suficientes para sustentar a acusação formal'. 'Embora existam indícios que possam sugerir algum nível de envolvimento indireto ou colateral, tais elementos se mostram insuficientes para comprovar a sua efetiva participação, consentimento ou anuência dos mencionados nos atos ilícitos apurados.'

Frischeisen assinala que, 'diante da ausência de justa causa e da desnecessidade de diligências complementares para reexaminar os detalhes fáticos subjacentes', decidiu promover o arquivamento do inquérito com relação a Romilton Hosi. O inquérito poderá ser reaberto 'caso surjam novas provas'. O arquivamento reforça a munição da defesa de Ivo para tentar derrubar pontos importantes da acusação

A própria PGR já não havia incluído esse episódio na denúncia de 147 páginas ao Superior Tribunal de Justiça, mas a investigação prosseguiu especificamente com relação ao 'Comandante Johnnie', feito agora arquivado. 'Rachadinha' Há duas semanas um outro ponto importante da denúncia da PGR contra Ivo de Almeida foi desmontado com o arquivamento da investigação sobre dois servidores do Judiciário que teriam feito parte de um esquema de 'rachadinha' no gabinete do desembargador.

Na ocasião, o criminalista Átila Machado, que defende o desembargador Ivo de Almeida, declarou: 'No que toca à vergonhosa hipótese de 'rachadinha' levantada pela Polícia Federal, a Procuradoria afastou por completo tal conduta, ignorando tal linha na denúncia. Agindo assim, o MPF reconheceu, ainda que tacitamente, que os valores de servidores públicos depositados na conta do desembargador Ivo de Almeida tiveram a finalidade de arrecadação para compra de cestas básicas durante a pandemia." Diálogos no zap A parte da investigação da Polícia Federal sobre 'Comandante Johnnie' foi abastecida via recuperação de mensagens de wathsApp que indicavam negociação de R$ 1 milhão para transferir o traficante, o que não ocorreu.