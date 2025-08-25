Reriutaba: TRE-CE nega recurso que pedia cassação de prefeito

O prefeito de Reriutaba, Pedro Humberto, e o vice-prefeito, Tarciano Castro, ambos do PSB / Crédito: Reprodução/ Instagram

Em julgamento realizado na tarde desta segunda-feira, 25, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou, por unanimidade, recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pedia a cassação dos mandatos de Pedro Humberto Coelho Marques (PSB) e Francisco Tarciano Gomes Castro (PSB), respectivamente prefeito e vice-prefeito de Reriutaba, distante 276 km de Fortaleza, por suspeita de abuso de poder político durante as eleições municipais. O prefeito foi acusado de divulgar, nas redes sociais pessoais, atos realizados como gestor da cidade, durante o ano eleitoral, como entregas de cirurgia e inaugurações de obras. O relator do caso, desembargador eleitoral Emanuel Leite Albuquerque, entendeu que não houve prova robusta apresentada e nem demonstração de gravidade suficiente para afetar o resultado pleito.

Albuquerque afirma não ter sido constatado o uso de verba pública e nem pedido de votos, ocorrendo inclusive antes do período eleitoral. "A simples presença do gestor e da primeira-dama em eventos ou atos públicos não basta para configurar ilícito eleitoral", afirmou. Ele lembrou de decisões anteriores que trouxeram precedente a esta, onde ficou entendido que, nesses casos, a caracterização de publicidade vedada exige a divulgação em perfis institucionais. Quanto ao aumento nos atendimentos cirúrgicos realizados por meio de políticas públicas de saúde do programa "Ação Fila Zero", em 2024, a corte entendeu se tratar de um programa federal, sendo natural que haja o aumento no número de atendimentos com o passar do tempo. Sem "prova robusta", o desembargador concordou com parecer do procurador Samuel Miranda Arruda, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença proferida por juiz da zona eleitoral de Reriutaba, que julgou improcedente a ação de investigação eleitoral movida contra prefeito e vice do município. Todos os desembargadores acompanharam na íntegra o relator. O voto foi acompanhado pelos desembargadores eleitorais Daniel Carvalho Carneiro, Luciano Nunes Maia Freire, José Maximiliano Machado Cavalcanti, Wilker Macêdo Lima, Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos e pela presidente Maria Iraneide Moura Silva.