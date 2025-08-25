Reriutaba: TRE-CE nega recurso que pedia cassação de prefeito e vice por abuso de poder políticoPrefeito foi acusado de divulgar, nas próprias redes sociais, ações realizadas na Prefeitura durante o ano eleitoral; relator entendeu que não houve prova robusta apresentada ou demonstração de gravidade suficiente para afetar o resultado pleito
Em julgamento realizado na tarde desta segunda-feira, 25, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou, por unanimidade, recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pedia a cassação dos mandatos de Pedro Humberto Coelho Marques (PSB) e Francisco Tarciano Gomes Castro (PSB), respectivamente prefeito e vice-prefeito de Reriutaba, distante 276 km de Fortaleza, por suspeita de abuso de poder político durante as eleições municipais.
O prefeito foi acusado de divulgar, nas redes sociais pessoais, atos realizados como gestor da cidade, durante o ano eleitoral, como entregas de cirurgia e inaugurações de obras. O relator do caso, desembargador eleitoral Emanuel Leite Albuquerque, entendeu que não houve prova robusta apresentada e nem demonstração de gravidade suficiente para afetar o resultado pleito.
Albuquerque afirma não ter sido constatado o uso de verba pública e nem pedido de votos, ocorrendo inclusive antes do período eleitoral. "A simples presença do gestor e da primeira-dama em eventos ou atos públicos não basta para configurar ilícito eleitoral", afirmou. Ele lembrou de decisões anteriores que trouxeram precedente a esta, onde ficou entendido que, nesses casos, a caracterização de publicidade vedada exige a divulgação em perfis institucionais.
Quanto ao aumento nos atendimentos cirúrgicos realizados por meio de políticas públicas de saúde do programa "Ação Fila Zero", em 2024, a corte entendeu se tratar de um programa federal, sendo natural que haja o aumento no número de atendimentos com o passar do tempo.
Sem "prova robusta", o desembargador concordou com parecer do procurador Samuel Miranda Arruda, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença proferida por juiz da zona eleitoral de Reriutaba, que julgou improcedente a ação de investigação eleitoral movida contra prefeito e vice do município.
Todos os desembargadores acompanharam na íntegra o relator. O voto foi acompanhado pelos desembargadores eleitorais Daniel Carvalho Carneiro, Luciano Nunes Maia Freire, José Maximiliano Machado Cavalcanti, Wilker Macêdo Lima, Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos e pela presidente Maria Iraneide Moura Silva.
MPE pediu cassação
O Ministério Público Eleitoral (MPE) defendeu a cassação dos mandatos de Pedro Humberto Coelho Marques e Francisco Tarciano Gomes Castro por suspeita de abuso de poder político durante as eleições municipais.
A mudança de posição havia ocorrido após a chegada de novas provas referente à Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que tramita na 79ª Zona Eleitoral do Ceará. Elas indicariam um aumento significativo na oferta de cirurgias realizadas por meio de políticas públicas de saúde durante o período eleitoral, supostamente utilizadas para fins de autopromoção dos políticos.
Inicialmente, o órgão havia decidido pela improcedência da ação, por considerar que os atos questionados ocorreram antes do período eleitoral e, portanto, fora do alcance das sanções previstas na legislação eleitoral. No entanto, com a chegada de novos elementos ao processo, o MPE reviu o entendimento e manifestou-se pela procedência da ação, apontando possível quebra da igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito.