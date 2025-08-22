'Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita', diz Lula em referência a Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta quinta-feira, 21, o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita", disse ao mostrar a peça colorida em cerimônia de entrega de unidades odontológicas móveis, em Sorocaba (SP). O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, registrou o momento e compartilhou nas redes sociais com a legenda: "O que você prefere? Tornozeleira ou meia bonita?".

Bolsonaro passou a usar o dispositivo de monitoramento em julho por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do processo em que é réu por tentativa de golpe de Estado. O ministro entendeu que Bolsonaro estava atuando para dificultar o julgamento do caso, em ações que poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Dois dias depois de começar a usá-la, antes de ter a prisão domiciliar decretada por violar a medida cautelar de não usar redes sociais por meio de terceiros, o ex-presidente mostrou o equipamento na Câmara dos Deputados e posou para fotos com parlamentares aliados. "Não matei, não trafiquei. Este aqui é o símbolo da máxima humilhação", disse. "O que vale para mim é a lei de Deus."