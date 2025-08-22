Cleitinho tem 28%, Kalil, 16%, e Pacheco, 9% na disputa pelo governo de MG, diz Genial/Quaest

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) aparece na primeira colocação na disputa pelo governo de Minas Gerais na eleição de 2026. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, ele tem 28% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) é o segundo colocado, com 16%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) surge em seguida com 9%, empatado na margem de erro com o vice-governador Mateus Simões (Novo). Nome apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), Simões tem 4%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Indecisos são 17% e brancos, nulos e quem não vai votar somam 26%. A Quaest entrevistou 1.482 pessoas com 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. Cai a aprovação de Zema A Quaest também perguntou aos entrevistados a opinião deles sobre o governo de Zema. Em seu segundo mandato, o mineiro lançou a pré-candidatura a presidente no último 16 de agosto e tenta emplacar Simões como seu sucessor no governo estadual.