Celular de Bolsonaro: O que tem impacto político e jurídico

As sessões do julgamento de Bolsonaro e seus aliados ocorrerão no plenário da Primeira Turma do STF / Crédito: EVARISTO SA / AFP

A retirada do sigilo sobre os arquivos apreendidos no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expôs uma série de mensagens de texto e áudios que podem complicar ainda mais a situação do ex-mandatário. Embora não devam alterar o curso do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), as revelações trazem novos elementos capazes de agravar o cenário para Bolsonaro.

Ouça ÍNTEGRA dos áudios do celular apreendido de Bolsonaro Jurídico: Descumprimento de medidas cautelares Entre os pontos mais sensíveis está a constatação de que Bolsonaro teria burlado medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Conversas indicam que ele orientava aliados a viabilizar sua participação em manifestações de rua por chamadas de vídeo, apesar da proibição. O episódio foi determinante para que Moraes decretasse a prisão domiciliar de Bolsonaro. Além disso, a Polícia Federal (PF) identificou que Bolsonaro utilizou listas de transmissão no WhatsApp para se comunicar com 396 contatos, incluindo parlamentares, mesmo após ser proibido de usar as redes sociais. Mais de 300 vídeos foram compartilhados por meio dessas listas, alguns posteriormente publicados em perfis abertos. Uma troca de mensagens com o general Braga Netto também foi interpretada como descumprimento de medidas cautelares, já que ambos estão impedidos de manter contato por serem réus na mesma investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

O arquivo foi salvo dois dias após a Operação Tempus Veritatis e teria sido criado por “Fernanda Bolsonaro”, possivelmente a esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Para a PF, trata-se de mais um indício de que o ex-presidente cogitava deixar o país para escapar de eventual responsabilização penal, o que Bolsonaro sempre negou publicamente. Pressão contra o STF Os investigadores também apontam tentativa de conluio para pressionar ministros do Supremo. O relatório cita que Bolsonaro, ao lado do pastor Silas Malafaia, “atua diretamente na definição das ações planejadas pelo grupo investigado com finalidade de coagir autoridades judiciais”.

As mensagens com Eduardo ainda revelam articulações internacionais nos Estados Unidos em busca de anistia ou até mesmo de sanções contra o Brasil para atingir objetivos pessoais em benefício da família. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Político Racha entre aliados Se no campo jurídico o cenário é delicado, na esfera política o desgaste também é palpável. As mensagens revelam intrigas, desconfianças e até xingamentos dentro do núcleo duro bolsonarista. Uma frase de Eduardo dirigida ao pai — “VTNC seu ingrato do c…” — ganhou repercussão entre opositores e aliados do ex-presidente. A exposição também reforça a percepção de que Eduardo Bolsonaro age em defesa de interesses pessoais e da família, algo que já aparecia em pesquisas de opinião antes da divulgação desse material (pesquisa Quaest apontou que 69% dizem que Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios e da família).