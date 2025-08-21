Petistas minimizam articulação da oposição: 'Não nos amedrontam'

Guilherme Sampaio e De Assis Diniz disseram que o Governo está preocupado em realizar entregas e não com a oposição

"Nossa preocupação, nosso foco agora é executar todos os compromissos do governador Elmano. O nosso foco é governar. Tem muita coisa pra fazer no Ceará, tem muito investimento pra realizar", disse Guilherme Sampaio (PT), líder do governador na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A oposição no Ceará tende a ganhar força com a federação entre União Brasil e PP , o maior bloco partidário do Brasil. Entretanto, para deputados estaduais do PT, as articulações e os atuais movimentos do grupo opositor não preocupam o governador Elmano de Freitas (PT) e a base aliada.

O petista reforçou que o Executivo tem muito trabalho para estar preocupado com o bloco adversário. "Nós temos muito o que fazer no Ceará para estarmos preocupados com a oposição. Nós temos que nos preocupar com o povo. Essa é a nossa preocupação. E pelo o que estamos percebendo o povo cearense está reconhecendo o esforço conduzido pelo governador do Estado", declarou.



Já De Assis Diniz (PT) ao falar da nova federação, que deverá ser oposição ao PT no Estado, disse que ainda há muito tempo para o afunilamento das eleições e convenções partidárias. Ele destacou que isso não amedronta a base.

"É muita discussão política, não nos amedronta, não nos deixa desconfortáveis. Até mesmo porque ainda tem muita coisa pra discutir. Tem muitos palanques, tem um debate nos vários estados. É da política e eu vejo com muita naturalidade", disse.