Senado/CI aprova Alessandro Facure ao cargo de diretor-presidente da ANSN

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta quarta-feira, 20, a indicação de Alessandro Facure Neves de Salles Soares para o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN). Se confirmado em plenário, terá mandato de quatro anos.

Formado em Física pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1999, Facure é mestre na mesma área (UFF, 2001) e doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2006). Desde 2002, construiu carreira na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), onde ocupou funções como chefe de Divisão de Aplicações Médicas e Pesquisa e coordenador-geral de Instalações Médicas e Industriais. Atualmente, exerce a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear do órgão.