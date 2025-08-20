Cristina Machado é reconduzida ao cargo de procuradora-geral do MP junto ao TCU

A procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Cristina Machado da Costa e Silva, foi reconduzida ao cargo em cerimônia solene na abertura da sessão plenária na tarde desta quarta, 20.

Ela é a primeira mulher a ocupar a posição. O mandato é de dois anos, podendo ser renovado por igual período.