Cristina Machado é reconduzida ao cargo de procuradora-geral do MP junto ao TCU

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Cristina Machado da Costa e Silva, foi reconduzida ao cargo em cerimônia solene na abertura da sessão plenária na tarde desta quarta, 20.

Ela é a primeira mulher a ocupar a posição. O mandato é de dois anos, podendo ser renovado por igual período.

Cristina Machado foi empossada como procuradora-geral do MPTCU pela primeira vez em 2017. O cargo na chefia do MPTCU tem a missão de defender o interesse público nas matérias de competência do Tribunal de Contas da União.

São premissas básicas do cargo: assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e que os gestores prestem contas de suas ações. Cristina Machado também foi reeleita, este ano, para a presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC).

