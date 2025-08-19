Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Último governador do PSDB, Eduardo Riedel, do MS, assina filiação ao PP

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O PSDB perdeu nesta terça-feira, 19, o último governador que tinha em seu partido. Eduardo Riedel, que chefia o Estado de Mato Grosso do Sul, saiu da sigla para ir ao PP. Ele já participa da convenção partidária que antecede o processo de formalização da federação com o União Brasil, chamada de União Progressista.

Riedel era sondado também pelo PSD e cogitava migrar de partido em busca de maior estrutura para buscar a reeleição.

A aliados, ele já tinha dito que esperaria a conclusão de uma possível fusão com o Podemos para tomar uma eventual decisão.

Em convenção partidária, os tucanos aprovaram a fusão, mas o processo acabou frustrado nas tratativas finais.

Em 2018, o PSDB elegeu os governadores do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e de São Paulo, João Doria.

Imerso em crises, o PSDB viu a debandadas de alguns dos principais, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que migrou para o PSB e foi eleito vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2022 houve a consagração da derrocada - o PSDB perdeu a eleição em São Paulo, a primeira derrota em 30 anos, mas elegeu Leite no Rio Grande do Sul, Riedel no Mato Grosso do Sul e Raquel Lyra em Pernambuco.

Agora, os três já seguiram caminhos opostos. Além da ida de Riedel ao PP, Leite foi para o PSD mirando a disputa pela Presidência da República em 2026 e Lyra foi para o mesmo partido em busca da reeleição.

No último pleito federal, o PSDB elegeu a menor bancada na Câmara dos Deputados em sua história (foram 13 deputados), não elegeu nenhum senador e não indicou nenhum nome na disputa ao Palácio do Planalto.

Para preservar a sobrevivência o PSDB federou com o Cidadania - a parceria entre os dois foi rompida.

