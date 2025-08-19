PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira, 19, uma operação para desarticular um grupo suspeito de desviar mais de R$ 50 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), no Maranhão.
Entre os alvos de 45 mandados de busca e apreensão está o atual secretário de Agricultura do governo de Carlos Brandão (PSB), Fábio Gentil. A investigação aponta para possíveis crimes praticados quando ele prefeito de Caxias (MA), antes de fazer parte da gestão estadual.
Os agentes também fizeram buscas no gabinete da deputada estadual Daniella Tema, mulher do secretário.
Em nota, o governo do Maranhão informou que a operação está relacionada ao período em que o secretário atuou como prefeito e que aguarda o resultado das investigações. A deputada disse que não cometeu irregularidades e que está com a consciência tranquila (leia mais abaixo).
Segundo informações preliminares da PF, o grupo alvo da investigação manipulou licitações para desviar verba pública oriunda do Fundeb e se apropriar de parte dos valores desviados.
Os demais endereços vasculhados são de empresas e servidores públicos. Ao todo, há ações nas cidades maranhenses de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia. A polícia também cumpre mandado em Teresina, no Piauí.
De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Lei do Retorno.
Em nota, o governo do Maranhão disse que a operação tem relação com a atuação do secretário Gentil à frente da prefeitura de Caxias, período anterior ao trabalho dele na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária.
"O Estado informa que acompanha as apurações realizadas pela Polícia Federal e aguarda o resultado das investigações. Paralelamente, destaca que não coaduna com más condutas relacionadas à gestão indevida de recursos públicos", destacou.
A deputada estadual Daniella Tema afirmou que "não há qualquer indício de irregularidade" em sua atuação parlamentar e que "confia plenamente no trabalho das instituições". Em nota, a equipe da parlamentar disse que ela "segue com a consciência tranquila e reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito ao interesse público".