Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro

Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) precisa rever a maneira como vem atuando diretamente na articulação com o governo dos Estados Unidos.

"Não podemos colocar questões particulares acima do que é melhor para 210 milhões de brasileiros. Se alguém se coloca acima da nação, há um equívoco. O Brasil deve vir em primeiro lugar", disse à CNN Brasil após evento de lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República no sábado, 16.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Não é a primeira vez que o governador se pronuncia nesse sentido. No fim de julho, Zema disse que, apesar de "bem-intencionado", Eduardo coloca os interesses do Brasil "abaixo" de um interesse particular.

As críticas foram feitas em meio às discussões sobre o tarifaço de 50% imposto às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump, atribuídas a movimentações políticas de Eduardo Bolsonaro, que está morando nos EUA.

O parlamentar pediu licença do cargo para se mudar ao país, no que vem chamando de "exílio". Após o vencimento da licença, quatro pedidos de cassação contra ele foram enviados para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Em entrevista à BBC na última semana, Eduardo disse sobre os impactos econômicos do tarifaço que "os brasileiros estão entendendo que existe um sacrifício a ser feito".

Apesar das ressalvas à atuação do filho "03", o governador de Minas Gerais manifestou solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde o início do mês, e reforçou a importância dele para o campo conservador: "Bolsonaro é, sem dúvida, o maior nome da direita".

Pré-candidatura à Presidência

Durante encontro nacional do partido Novo em São Paulo, Zema lançou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e fez críticas à gestão petista e ao Judiciário.

Ele vem endurecendo o discurso para se apresentar como o candidato presidencial mais à direita para o próximo ano e pretende intensificar viagens pelo País nos próximos meses.

No entanto, o governador reconheceu que "ajustes" poderiam ser feitos no decorrer da campanha pelos partido políticos. "Eu vejo com naturalidade essas mudanças na política. Os candidatos, muitas vezes, são considerados e outras vezes não. Mas o nosso projeto é permanecermos candidatos", disse.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP EDUARDO BOLSONARO

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar