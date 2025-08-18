Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) precisa rever a maneira como vem atuando diretamente na articulação com o governo dos Estados Unidos. "Não podemos colocar questões particulares acima do que é melhor para 210 milhões de brasileiros. Se alguém se coloca acima da nação, há um equívoco. O Brasil deve vir em primeiro lugar", disse à CNN Brasil após evento de lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República no sábado, 16.

Não é a primeira vez que o governador se pronuncia nesse sentido. No fim de julho, Zema disse que, apesar de "bem-intencionado", Eduardo coloca os interesses do Brasil "abaixo" de um interesse particular. As críticas foram feitas em meio às discussões sobre o tarifaço de 50% imposto às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump, atribuídas a movimentações políticas de Eduardo Bolsonaro, que está morando nos EUA. O parlamentar pediu licença do cargo para se mudar ao país, no que vem chamando de "exílio". Após o vencimento da licença, quatro pedidos de cassação contra ele foram enviados para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em entrevista à BBC na última semana, Eduardo disse sobre os impactos econômicos do tarifaço que "os brasileiros estão entendendo que existe um sacrifício a ser feito".

Apesar das ressalvas à atuação do filho "03", o governador de Minas Gerais manifestou solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde o início do mês, e reforçou a importância dele para o campo conservador: "Bolsonaro é, sem dúvida, o maior nome da direita". Pré-candidatura à Presidência Durante encontro nacional do partido Novo em São Paulo, Zema lançou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e fez críticas à gestão petista e ao Judiciário.