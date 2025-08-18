Saiba quem foi à festa de aniversário de Guiomar Mendes, mulher de Gilmar

A advogada Guiomar Mendes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes celebrou os 73 anos em uma festa no Lago Sul, em Brasília, no último dia 13. O evento reuniu familiares e autoridades dos Três Poderes. Entre os presentes, estavam ministros da Corte, outros integrantes do Judiciário, ministros do governo Lula, senadores e deputados federais.

Um dos convidados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi criticado nas redes sociais pelo comparecimento. "Duro é ver o Caiado sair como candidato de direita", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Caiado, tu é um cara de pau", afirmou outro, que descreveu o evento como frequentado por "figuras carimbadas do regime".