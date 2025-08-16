Leci Brandão é internada com sintomas gripais em São Paulo sem previsão de alta
A cantora e deputada estadual Leci Brandão, de 80 anos, foi internada na manhã desta sexta-feira, 15, em um hospital na cidade de São Paulo, após apresentar sintomas gripais. A informação foi divulgada por meio do perfil oficial da parlamentar, filiada ao PCdoB-SP, nas redes sociais.
De acordo com a nota publicada, Leci está realizando exames para investigar o quadro respiratório. "Leci apresenta sintomas gripais e está realizando exames para investigar o quadro respiratório. O estado clínico da parlamentar é estável, mas sem previsão de alta", informou o comunicado.
Segundo a assessoria de imprensa da artista, um novo boletim médico está previsto para ser divulgado neste sábado, 16.
Ainda não há informações sobre o tempo de internação ou se a parlamentar seguirá realizando exames nos próximos dias. Por ora, a recomendação médica é de observação e acompanhamento do quadro.