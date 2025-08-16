Datafolha: 35% dos brasileiros veem Lula como culpado pelo tarifaço e 22% apontam Bolsonaro

É o que mostra pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 16, e que ouviu 2.002 pessoas entre os dias 11 e 12 de agosto. De acordo com o levantamento, 35% dos respondentes apontou Lula como principal culpado, enquanto 22% citam Jair Bolsonaro como o maior responsável pelas tarifas.

O número de brasileiros que consideram o presidente Lula como principal culpado pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil é maior do que aqueles que apontam o ex-presidente Jair Bolsonaro como culpado.

Outros 17% veem o deputado federal e filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, como principal culpado, enquanto 15% responderam que o responsável pelas sanções americanas é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Para 3% dos entrevistados não há nenhum culpado, enquanto 1% atribui a culpa aos quatro (Lula, Bolsonaro, Eduardo e Moraes). 7% não souberam responder à pergunta.

No recorte por preferência política, as proporções são divergentes. Entre pessoas que se dizem eleitores de Lula, 38% colocam a "culpa" em Jair Bolsonaro e 35% em Eduardo Bolsonaro. Apenas 11% desse segmento veem culpa no atual presidente.

Já entre eleitores de Jair Bolsonaro, 58% atribuem a culpa a Lula e 25% a Moraes. Para 5% desse segmento, o culpado é Eduardo Bolsonaro e 4% apontam o próprio Jair Bolsonaro como o responsável.

O Datafolha também perguntou aos brasileiros se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá promover novas sanções econômicas ao Brasil como resposta à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada no início de agosto. Para 40% dos respondentes, Trump irá adotar novas medidas que prejudicam a economia brasileira. Outros 28% avaliam que, na verdade, irá haver negociação para que essas medidas sejam reduzidas, enquanto 20% creem que as medidas já anunciadas serão mantidas. Outros 12% não souberam responder ao questionamento.