CCJ do Senado inclui PEC da autonomia financeira do BC na pauta de 20 de agosto
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado incluiu a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 65/2025 na pauta de votações da próxima quarta-feira, 20, conforme havia
sido adiantado pelo Broadcast Político. O projeto, de interesse do Banco Central (BC),
consta como segundo item na lista prevista de votações. O primeiro é o que unifica e altera o
Código Eleitoral.
A PEC 65 para conceder autonomia financeira, administrativa e orçamentária ao BC recebeu nesta
semana novo parecer do relator, Plínio Valério (PSDB-AM), apesar de alguns pontos ainda
preocuparem o governo.
O texto foi defendido pelo ex-comandante do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro,
Roberto Campos Neto. O governo Lula imediatamente se colocou contra a mudança. Com a adesão da
diretoria da autoridade monetária, inclusive do novo presidente Gabriel Galípolo, vem sendo
feito, aos poucos, um processo de convencimento.
Galípolo e outros integrantes da cúpula do BC passaram a defender mais abertamente a PEC nos
últimos dias. As contas preliminares indicariam que há chance de a proposta ser aprovada no
Senado - após a CCJ, o texto vai a plenário e será encaminhada para a Câmara, onde precisa
passar por uma comissão especial e também pelo plenário, voltando para os senadores apenas se
