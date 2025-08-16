Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CCJ do Senado inclui PEC da autonomia financeira do BC na pauta de 20 de agosto

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado incluiu a Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) 65/2025 na pauta de votações da próxima quarta-feira, 20, conforme havia

sido adiantado pelo Broadcast Político. O projeto, de interesse do Banco Central (BC),

consta como segundo item na lista prevista de votações. O primeiro é o que unifica e altera o

Código Eleitoral.

A PEC 65 para conceder autonomia financeira, administrativa e orçamentária ao BC recebeu nesta

semana novo parecer do relator, Plínio Valério (PSDB-AM), apesar de alguns pontos ainda

preocuparem o governo.

O texto foi defendido pelo ex-comandante do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro,

Roberto Campos Neto. O governo Lula imediatamente se colocou contra a mudança. Com a adesão da

diretoria da autoridade monetária, inclusive do novo presidente Gabriel Galípolo, vem sendo

feito, aos poucos, um processo de convencimento.

Galípolo e outros integrantes da cúpula do BC passaram a defender mais abertamente a PEC nos

últimos dias. As contas preliminares indicariam que há chance de a proposta ser aprovada no

Senado - após a CCJ, o texto vai a plenário e será encaminhada para a Câmara, onde precisa

passar por uma comissão especial e também pelo plenário, voltando para os senadores apenas se

houver mudança.

