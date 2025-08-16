Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exames

Segundo a defesa, Bolsonaro vinha apresentando um quadro de refluxo e soluços refratários

Na chegada, Bolsonaro deu um breve aceno a alguns apoiadores que aguardavam em frente ao hospital. Ele não falou com a imprensa.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar neste sábado, 16, para a realização de exames médicos em um hospital em Brasília. Na última terça-feira, 12, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a saída de Bolsonaro após pedido da defesa do ex-presidente .

Moraes aceitou pedido feito pelos advogados para o ex-presidente comparecer ao Hospital DF Star e permanecer no local pelo período de seis a oito horas. Pela decisão, Bolsonaro deverá enviar, no prazo de 48 horas, o atestado de comparecimento com os procedimentos realizados e os horários do atendimento.

Segundo a defesa, Bolsonaro vinha apresentando um quadro de refluxo e soluços refratários. Era previsto que o ex-presidente passasse por exames de sangue, urina, endoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ecocardiograma.

Foi determinado que, no período em que estiver fora de casa, Bolsonaro continuasse sendo monitorando por tornozeleira eletrônica.

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro.