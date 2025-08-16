Bolsonaro chega a hospital para exames após crises de soluços e refluxo

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã deste sábado, 16, no hospital DF Star, em Brasília, para passar por exames que devem avaliar sintomas de refluxo e soluços. É a primeira vez que Bolsonaro deixa sua casa desde a decretação de prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de agosto, por descumprimento de medidas cautelares.

A ida ao hospital foi autorizada por Moraes na última semana, após pedido da defesa do ex-presidente, que afirmou que a equipe médica solicitou reavaliação da situação de Bolsonaro por meio de exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias.